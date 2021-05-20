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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210520/833710059.html
"Сбер" представил новый "умный" девайс для телевизоров
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"Сбер" представил новый "умный" девайс для телевизоров — медиацентр Sberbox Top, который добавляет в телевизор камеру и микрофоны, а также имеет голосовое управление. Ранее, в... ПРАЙМ, 20.05.2021
сбербанк, телевизоры, технологии, новости, технологии, финансы, банки
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Сбер" представил новый "умный" девайс для телевизоров — медиацентр Sberbox Top, который добавляет в телевизор камеру и микрофоны, а также имеет голосовое управление.
Ранее, в среду, исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы Давид Рафаловский анонсировал новое устройство в интервью РИА Новости. По его словам, оно имеет камеру и голосовое управление, однако экраном служит телевизор.
"Мы задумались, что если в телевизор добавить камеру и микрофоны… Новейший медиацентр Sberbox Top… по сути — это лучшее от Sberbox и SberPortal", — сказал старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка Константин Круглов, представляя новинку на технологической конференции SmartDev.
Он добавил, что первые медиацентры появятся в продаже уже летом.
Кроме того, "Сбер" разработал новую операционную систему для телевизоров, которая позволит производителям добавлять ассистентов группы ещё при его производстве. Первые такие телевизоры появятся в ближайшие недели.