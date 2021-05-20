МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Сбер" представил новый "умный" девайс для телевизоров — медиацентр Sberbox Top, который добавляет в телевизор камеру и микрофоны, а также имеет голосовое управление. Граждан предупредили о слежке через современные телевизоры

Ранее, в среду, исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы Давид Рафаловский анонсировал новое устройство в интервью РИА Новости. По его словам, оно имеет камеру и голосовое управление, однако экраном служит телевизор.

"Мы задумались, что если в телевизор добавить камеру и микрофоны… Новейший медиацентр Sberbox Top… по сути — это лучшее от Sberbox и SberPortal", — сказал старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка Константин Круглов, представляя новинку на технологической конференции SmartDev.

Он добавил, что первые медиацентры появятся в продаже уже летом.

Кроме того, "Сбер" разработал новую операционную систему для телевизоров, которая позволит производителям добавлять ассистентов группы ещё при его производстве. Первые такие телевизоры появятся в ближайшие недели.