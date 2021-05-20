МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Новинка от Сбера — ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top — выводит привычный нам телевизор на принципиально новый уровень. Умное устройство позволит совершать видеозвонки, играть и пользоваться функциями дополненной реальности.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕЛЕВИЗОР

SberDevices, разработчик умных устройств от Сбера, запускает абсолютно новый для российского рынка продукт — SberBox Top. Это ТВ-приставка с умной камерой, которая превращает традиционный телевизор в ТВ-медиацентр. Она даёт возможность совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть, управлять умным домом и даже заниматься спортом с контролем выполнения упражнений.

За десятки лет существования ТВ его функции практически не менялись, и даже подключение к интернету не добавило ему принципиально новых возможностей.

"Поэтому SberBox Top — это совершенно уникальный девайс: он умеет всё то же, что и обычная ТВ-приставка, но с принципиально важным отличием — с выводом на большой экран, добавляя к телевизору камеру, микрофоны и большую вычислительную мощность, превращая ТВ в универсальный смарт-дисплей. Он объединил в себе лучшее от SberBox и SberPortal. Это SberBox с микрофонами и камерой или SberPortal с большим экраном! Работая над ТВ-медиацентром, мы в SberDevices стремились сделать по-настоящему центральную точку для любого дома, функциональную, удобную и отвечающую потребностям всех членов семьи", — говорит СТО "Сбербанк Груп", исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбера Давид Рафаловский.

Для своих умных устройств Сбер разработал собственный маркетплейс — SmartMarket. Попасть в него со своим приложением может любая, даже самая маленькая компания — это полностью открытая экосистема, как для разработчиков, так и для бизнес-партнеров.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Как и в других умных устройствах от Сбера, в SberBox Top "живут" виртуальные ассистенты Салют, которые делают его незаменимым помощником в быту. С их помощью можно заказать на дом продукты, одежду, авиабилеты. Взаимодействовать с ними можно как с пульта, так и при помощи голоса и жестов.

Ассистенты Салют ответят на любой вопрос и помогут управлять умным домом. С их помощью можно записаться в салон красоты или поликлинику, найти любую информацию, выбрать музыку или фильм, создавать видеоконференции до 100 человек без ограничения по времени. При этом благодаря AI-камере с умным фокусом говорящего будет хорошо видно из любой точки помещения. Создатели SberBox Top гарантируют обеспечение вашей приватности на самом высоком уровне.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР

AI-камера также позволяет проводить тренировки с интерактивными приложениями для фитнеса и йоги, в ходе которых контролирует правильность выполнения упражнений и прогресс в режиме реального времени на большом экране. Это сопоставимо с тренировкой у персонального тренера.

В приложении WellBell пользователь выбирает видеотренировку из предложенных записей, либо участвует в лайфстримах с тренерами. В тренировках составляются рейтинги по интенсивности тренировки и количеству сожженных калорий, что позволяет соревноваться с другими участниками.

А Zenia — первое приложение для йоги с виртуальным ассистентом предложит интерактивные занятия для всех уровней подготовки, проконтролирует правильность асан и даст подсказку, если что-то не получается.

ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

SberBox Top вместе с игровым сервисом SberPlay открывает доступ к играм самых известных студий. Современные игры с требовательной графикой запускаются на удалённых серверах, а SberPlay транслирует потоковое видео в HD-качестве на ваш SberBox Top. Можно также играть в игры, которые у вас уже есть.

Специально разработанная для устройств Sber игра BeatDancer поможет превратить вашу гостиную в настоящий танцпол с дополненной реальностью. Для дэнс-баттла не нужны контроллеры — умная камера считывает положение игрока и выводит изображение на экран. Можно даже устроить настоящие танцевальные соревнования с друзьями.



SberBox Top представляет максимум возможностей для просмотра фильмов в самом высоком качестве. Смотреть фильмы можно через мультимедийный сервис Okko и по более чем 240 телеканалов сервиса "Смотрёшка". Для любителей музыки есть приложение СберЗвук, а каталог игр и приложений, доступных на устройствах от Сбера, постоянно расширяется.

Родители вместе с детьми смогут погрузиться в мир волшебных сказок с дополненной реальностью, примерить костюмы и маски героев популярных детских историй и стать участниками настоящего интерактивного AR-спектакля прямо на большом экране. Можно включить на устройстве "Детский режим", который блокирует весь "взрослый" контент и платежи.



ГДЕ КУПИТЬ

В комплект SberBox Top входят само устройство, пульт и батарейки, накладные джойстики, которые помогут превратить смартфон в настоящий геймпад, адаптер питания, HDMI-кабель, инструкция и стикеры. SberBox Top можно закрепить на телевизоре либо расположить под ним.

Для использования SberBox Top нужен лишь телевизор с HDMI-входом и питание от сети. Компактный размер (178 х 66 х 25,6 мм) и вес всего 300 граммов позволяют взять приставку с собой куда угодно — в отпуск, в поездку, на дачу — и чувствовать себя как дома с любимыми сервисами на большом экране.

SberBox Top доступен для предзаказа с 20.05.2021 на сайте https://www.sber.ru/top/ и с 21.05.2021 на mvideo.ru. Стоимость устройства составит 14 990 рублей, а те покупатели, которые сделают полностью предоплаченный предзаказ, получат в подарок подписку Okko "Оптимум" на два года.