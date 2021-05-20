МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Операционная система iOS является более архаичной, из-за чего при атаках злоумышленников у пользователей потери более ощутимые, чем у владельцев Android, такое мнение высказал РИА Новости руководитель отдела разработки программного обеспечения Cross Technologies Александр Тюрников. Россиянам рассказали о самой страшной угрозе

В среду создатель мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил минусы смартфонов Apple и назвал их пользователей цифровыми рабами. Об этом он написал в своем канале. Предприниматель заявил, что бизнес-модель Apple построена на продаже переоцененных устаревших устройств клиентам, которые оказываются заблокированы в экосистеме компании.

По мнению эксперта, абсолютно безопасных платформ не бывает, но Android и iOS отличаются по архитектуре, поэтому и проблемы безопасности у них разные. "В силу закрытости, iOS более четко и централизованно выстраивает архитектуру безопасности, иногда излишне "складывая все яйца в одну корзину". Однако из-за этой же причины при атаках злоумышленников потери владельцев устройств будут более ощутимыми. И из-за этого же можно назвать iOS более архаичной системой", — рассказал эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, у iOS постоянно обнаруживается очередной бэкдор (дефект алгоритма, который намеренно встраивается в него разработчиком и позволяет получить несанкционированный доступ к данным или удалённому управлению операционной системой и компьютером в целом). Android же, напротив, является открытой системой, а значит более гибкой и исследуемой, и в итоге активно развивающейся.

"Но и уязвимости в ней находятся чаще. Плюс, в силу отсутствия централизации, немногие пользователи следят за своевременным обновлением своих систем. Из-за этого большая часть владельцев может оставаться под угрозой, при формальном устранении уязвимости", — резюмировал Тюрников.