МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Число киберпреступлений в России в 2020 году увеличилось почти в два раза (на 94,6%) по сравнению с 2019 годом, за последние 5 лет количество таких преступлений увеличилось в 11 раз, показало исследование Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) "Экономика рунета 2020-2021". Россиянам рассказали о самой страшной угрозе

Исследование было представлено в ходе 25-го юбилейного российского интернет-форума "РИФ 2021".

Вместе с тем, расходы на кибербезопасность в России в 2020 году увеличились на 25%. По мнению аналитиков РАЭК, стимулами для роста расходов послужили следующие факторы: рост числа угроз и активности киберпреступников; начало периода реальных внедрений в области кибербезопасности критической информационной инфраструктуры; ускорение реализации планов в 2020 году и необходимость новых решений в новых условиях.

Аналитики отметили и недостаток кадров специалистов в сфере информационной безопасности: 18,5 тысячи специалистов по информационной безопасности не хватает России по итогам 2020 года. Это на 5% меньше, чем в 2019 году, когда дефицит оценивался в 19,5 тысячи человек. Кроме того, до 40% специалистов по информационной безопасности занимают непрофильные должности.

Исследование показало, что основная цель киберпреступников сегодня — данные. Ущерб бизнеса от утечек данных в 2020 году превысил 3 миллиарда рублей. "Утекло" около 100 миллионов записей персональных данных и платежной информации россиян. Наиболее пострадавшие индустрии, по мнению аналитиков РАЭК: HiTech-индустрия, финансовая сфера и госсектор.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером РИФ.