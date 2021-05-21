МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России запустил для сотрудников МВД курс по информационной безопасности в финансовой сфере. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя регулятора, сначала курс пройдут работники "силовых" вузов, а затем навыкам будут обучать студентов-полицейских. Японцы по ошибке получили по $1400 от властей США

Первые занятия по этому курсу Центробанка прошли 17 мая для 750 слушателей.

Отмечается, что это обучение проходят и преподаватели всех образовательных организаций МВД, центров профподготовки территориальных органов ведомства, педагоги вузов Следственного комитета (СК) России.

Ведут эти занятия эксперты из Банка России, а также представители финансовых организаций и компаний в сфере цифровой экономики.

Курс охватывает проблемы хищения средств с помощью: