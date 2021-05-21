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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210521/833717395.html
Банк России запустил курс информбезопасности для МВД
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Банк России запустил для сотрудников МВД курс по информационной безопасности в финансовой сфере. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя регулятора, сначала курс... ПРАЙМ, 21.05.2021
образование, мвд, кибербезопасность, цб рф, диджитал, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России запустил для сотрудников МВД курс по информационной безопасности в финансовой сфере. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя регулятора, сначала курс пройдут работники "силовых" вузов, а затем навыкам будут обучать студентов-полицейских.
Первые занятия по этому курсу Центробанка прошли 17 мая для 750 слушателей.
Отмечается, что это обучение проходят и преподаватели всех образовательных организаций МВД, центров профподготовки территориальных органов ведомства, педагоги вузов Следственного комитета (СК) России.
Ведут эти занятия эксперты из Банка России, а также представители финансовых организаций и компаний в сфере цифровой экономики.
Курс охватывает проблемы хищения средств с помощью:
- социальной инженерии,
- антифрод,
- управление рисками информационных угроз,
- методологию обеспечения информбезопасности и киберустойчивости в банковской и финансовой сферах,
- а также отдельные проблемы противодействия киберпреступности.