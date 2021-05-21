МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Зарубежным IT-гигантам, отказавшимся от создания своих представительств в России, может грозить полное ограничение доступа к информационному ресурсу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В Госдуму внесли проект о представительствах IT-гигантов в России

Согласно внесенному в пятницу в Госдуму законопроекту, который обяжет крупные иностранные IT-компании создавать свои представительства в России, в случае неисполнения данного положения и других требований, запретов и ограничений российского законодательства, в отношении таких организаций могут применяться одна или одновременно несколько мер понуждения, в частности: информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных, а также частичное ограничение доступа к иностранному интернет-ресурсу или полное ограничение доступа к нему.

Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Таким образом, организация должна будет в течение суток с момента регистрации личного кабинета направить в ведомство заявление о включении сведений о нем и его интернет-ресурсе в такой перечень.

Кроме этого, законопроект предполагает, что Роскомнадзор будет проводить мониторинг интернет-ресурсов, утверждать методику определения количества пользователей в сутки, также он будет вправе запрашивать у IT-компаний информацию, необходимую для ведения перечня, которую они должны предоставлять не позднее чем в течение 10 дней со дня получения запроса.

Как указано в законопроекте, интернет-компании будут обязаны установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для электронных вычислительных машин, предназначенных для определения количества пользователей. В случае, если доступ к информационному ресурсу иностранного лица на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее 500 тысяч российских пользователей, он исключается из данного перечня.

Согласно документу, открывать филиал или представительство международные интернет-компании должны будут с 1 января 2022 года. Крупный бизнес отделяет IT-подразделения ради налоговых льгот

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал РИА Новости, что, по его мнению, подавляющее большинство из иностранных платформ, работающих в России, бесконфликтно откроют российские представительства.

"Раньше они этого не делали, на мой взгляд, потому, что закон их к этому не обязывал. Законопроект довольно трендовый. Мы внимательно следим за опытом других стран, мы видим как они вырабатывают свои подходы к аналогичной проблеме. Наш подход будет комфортным для иностранных платформ, которые желают продолжать строить бизнес на нашем локальном рынке. Формат личного кабинета для обмена юридически значимыми сообщениями с нашим регулятором будет удобен и функционален. Политических мотивов нет. Мы стремимся выстроить понятные прозрачные отношения с иностранными игроками и защитить права российских пользователей", — подчеркнул он.

По его словам, требование коснется не только известных "уклонистов", вроде Facebook и Twitter, но и таких компаний, как Google или Apple.