МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свой аккаунт в социальной сети Facebook, следует из данных соцсети. Facebook попросил разрешить сбор данных, чтобы "оставаться бесплатным"

Свой уход из соцсети Дуров никак не прокомментировал. При этом его аккаунт в принадлежащему компании Facebook Instagram по-прежнему доступен.

Основатель Telegram неоднократно критиковал Facebook, в том числе из-за проблем с безопасностью. По словам Дурова, принадлежащий компании WhatsApp не защищает сообщения пользователей, а также отслеживает их фотографии и сообщения. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.

Ранее в январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. Позднее мессенджер отложил внедрение этого обновления, так как оно вызвало резонанс у пользователей. На этом фоне число пользователей мессенджера Telegram резко подскочило: в первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц.