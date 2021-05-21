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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210521/833726672.html
Павел Дуров удалил свою страницу в Facebook
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свой аккаунт в социальной сети Facebook, следует из данных соцсети. Свой уход из соцсети Дуров никак не прокомментировал. При... ПРАЙМ, 21.05.2021
telegram, соцсети, павел дуров, facebook, новости, технологии, ит-бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свой аккаунт в социальной сети Facebook, следует из данных соцсети.
Свой уход из соцсети Дуров никак не прокомментировал. При этом его аккаунт в принадлежащему компании Facebook Instagram по-прежнему доступен.
Основатель Telegram неоднократно критиковал Facebook, в том числе из-за проблем с безопасностью. По словам Дурова, принадлежащий компании WhatsApp не защищает сообщения пользователей, а также отслеживает их фотографии и сообщения. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.
Ранее в январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. Позднее мессенджер отложил внедрение этого обновления, так как оно вызвало резонанс у пользователей. На этом фоне число пользователей мессенджера Telegram резко подскочило: в первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц.