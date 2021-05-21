МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Как уже сообщалось ранее, с 15 мая мессенджер WhatsApp изменил политику конфиденциальности: теперь он открыто информирует пользователей о том, что передает их данные материнской компании Facebook. Несмотря на то, что цель этих нововведений исключительно коммерческая, многие юзеры приняли этот шаг за вторжение в их частную жизнь. О том, стоит ли искать альтернативу WhatsApp и какие есть более безопасные приложения, подробно рассказали "Известия". WhatsApp ограничит доступ при отказе принять обновленное соглашение

Как объяснили эксперты, WhatsApp будет передавать данные Facebook, которые та сможет перепродавать в маркетинговых целях сторонним компаниям — для улучшенной, адресной рекламы. Все сообщения в WhatsApp по-прежнему будут зашифрованы по умолчанию. Это значит, что ваша переписка и фотографии доступны для просмотра только вам. В то же времяWhatsApp получит доступ к ряду других полезных данных, таких как номер телефона, продолжительность использования WhatsApp, идентификаторы устройств, приблизительное местоположение и так далее.

Тем не менее, всего через несколько дней после того, как компания впервые объявила о подобных нововведениях, мессенджер Telegram сообщил, что привлек за пару дней 25 миллионов пользователей, а Signal похвастался "беспрецедентным" ростом.

Именно эти два приложения считаются основными конкурентами WhatsApp. При этом создатель Telegram Павел Дуров и раньше критиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью. В частности, он указывал на уязвимость, срабатывающую при видеозвонках, и нежелание WhatsApp публиковать исходный код своего мессенджера, что позволило бы специалистам проверить его на наличие дефектов.

"Известия" отмечают, что в начале года Telegram уже был укрытием для цифровых беженцев. Тогда он принял пользователей консервативной соцсети Parler, заблокированной после штурма Капитолия трампистами. Однако гостеприимство Telegram подверглось критике. По мнению западных общественников, мессенджер стал прибежищем для экстремистов и сторонников теорий заговора. Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web потребовала изъять Telegram из Apple Store. Но дальше разговоров дело не пошло. Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp

Еще один конкурент на рынке мгновенных сообщений — это платформа Signal.

Как отмечает специалист по интернет-блокировке и слежке Ксения Ермошина, "Signal считается эталоном в сфере криптографии. Его алгоритм сквозного шифрования используют WhatsApp, Facebook Messenger, Skype".

"В профессиональной среде есть такое правило: не делай шифрование сам. Безопасен тот инструмент, который использует готовые стандарты. Известно, что Viber тоже применяет протокол Signal, однако его реализацию разработчики написали сами, с нуля. А значит, Viber еще менее безопасен, чем тот же WhatsApp", — пояснила она.

К тому же, Signal не требует от своих юзеров доступ к списку контактов. Вместо этого приложение преобразует телефонные номера из вашей адресной книги в уникальные символьные значения, так называемые хеши. Signal знает только хеши, а не реальные числа. WhatsApp же, напротив, очень хочет получить доступ ко всем контактам. Согласно условиям обслуживания, пользователи регулярно предоставляют компании номера, хранящиеся на мобильном устройстве.

"Условные правозащитники, которые следят за соблюдением прав заключенных, или журналисты, работающие с чувствительной информацией, предпочитают регистрироваться именно в Signal. Приложению доверяет даже Эдвард Сноуден", — рассказала Ермошина.

По мнению эксперта, культура безопасности в целом наиболее развита у сторонников левых взглядов. Именно эта политическая группа в первую очередь осваивает новые мессенджеры, стараясь избежать утечки данных. Помимо Telegram и Signal, она также может использовать приложение Wire.

Как отмечают "Известия", более нейтральная площадка — это проект Mastodon. Это платформа для микроблогинга; децентрализованный и свободный вариант Twitter. У Mastodon открыт исходный код, а значит, любой пользователь может сделать свой сервер данной соцсети — для коллег, группы друзей или политической партии.

У агрегата много серверов, и именно поэтому он похож на закрытые кафе для друзей. Вы ходите в одно и то же заведение, которое хорошо знаете. Это может быть тематический бар, где играют только в настольные игры — здесь не принято курить и материться. В другом "заведении" обратная политика: ор, треш, угар. Популярное приложение Clubhouse вышло для Android-смартфонов в России

Как отмечает Ермошина, "каждый сервер задает свои правила поведения. В Mastodon сидят все: его облюбовали активисты левого и либерального толка, технари, анимешники и всевозможные субкультуры. Особенно он популярен во Франции и англоязычных странах. В последнее время соцсеть активно пропагандируют в России, но пока она востребована в узких кругах нердов и айтишников".