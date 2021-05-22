ВЕНА, 22 мая — ПРАЙМ. Появление в России частных космических предприятий-аналогов американских компаний SpaceX и Blue Origin возможно, но на это потребуется время, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко на форуме "Новое знание". Илон Маск анонсировал скорое появление Tesla в России

"Конечно, допускаю, но какое-то время потребуется", — сказал Блошенко, отвечая на вопрос, допускает ли он появление в России отечественного аналога американской частной компании SpaceX или Blue Origin.

Он отметил, что взаимодействие "Роскосмоса" с частными компаниями может заключаться в делегировании им финансовых и технических рисков, если те готовы делать космическую технику. При этом, по словам Блошенко, "Роскосмос" должен быть уверен на 100%, что сможет рассчитывать на эти компании на десятилетия вперёд, либо в будущем поглотить стартапы, приобретя контрольные пакеты акций в них.

Он также сообщил, что "Роскосмос" в настоящее время готовит дешевую инфраструктуру для испытаний ракет и спутников частных компаний.

"Сейчас мы делаем определенную инфраструктуру для частных разработчиков ракет и аппаратов, чтобы они могли тестировать свои небольшие ракеты и двигатели на подходящих для этого стендах, чтобы это было дешевле, чем на такой взрослый стенд загонять маленький двигатель", — пояснил Блошенко.