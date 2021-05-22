МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Новая политика конфиденциальности YouTube не защитит пользователей от идентификации и сбора персональных данных, в том числе мошенниками, и не упростит взимание налогов с блогеров, заявил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. Эксперты предсказали популярные схемы кибермошенников

YouTube объявил, что с 1 июня меняет политику конфиденциальности, а также начнет вставлять рекламу во все видео на платформе. Отмечается, что YouTube введет налоги для иностранных блогеров, в том числе россиян. Также налогом будут облагаться доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат. Блогеры должны будут до 31 мая предоставить сервису ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название. Если данные не будут получены в срок, видеохостинг может удерживать до 24% от доходов с просмотров.

"Во-первых, в России в любом случае YouTube отстранён от получения дохода тем или иным блогером. То есть нет никакого стандарта или таксы, которая бы фиксировала, что блогер с определенным количеством подписчиков стоит столько-то. Единых тарифов нет. Как это оценивать и из каких стандартов YouTube планирует брать налог — совершенно непонятно", — сказал Кувиков.

Во-вторых, сам по себе налог предполагает, что некий орган или организация берёт часть прибыли коммерсанта. Системы оценки монетизации трафика у сервиса нет, проверки, не раскручен ли канал при помощи ботов — тоже нет, добавил он.

"Если мы говорим о спонсорстве YouTube-канала, оценить "выхлоп" блогеров можно будет, однако в этом случае блогеры должны будут добровольно передавать часть прибыли", — пояснил эксперт.

Он не исключил, что сервис введет систему позднее, посчитав отчисления от блогеров с разным количеством подписчиков и выведя средние значения.

"Защитить пользователей от идентификации и сбора их данных мошенниками новые правила YouTube не смогут. Мы сами находили уязвимость в каналах и в страницах пользователей YouTube, которая позволяла устанавливать Google ID пользователя, а по нему — электронную почту и связанные с ней документы и другую информацию о пользователе. Однако Google устранил эту уязвимость, легальными способами собрать данные о человеке нельзя. Google сейчас является одним из наиболее защищенных сервисов. По сути, в этих обновленных правилах сервис просто констатирует то, что что уже сделано", — заключил Кувиков.