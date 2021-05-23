МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. YouTube, вводя рекламу без согласия правообладателя, хочет заработать на людях, это жадность и злоупотребление своим положением на медиарынке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эксперт спрогнозировал, что изменится после введения новых правил YouTube

YouTube с 1 июня меняет политику конфиденциальности, а также начнет вставлять рекламу во все видео на платформе, сообщается на сайте компании. Кроме этого, YouTube введет налоги для иностранных блогеров, в том числе россиян. Налогом будут облагаться и доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат.

"Видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, забывая, что благодаря им он и существует. Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан. За этим — жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке", — написал Володин в Telegram.

По его словам, решение YouTube зарабатывать на видео, вставляя рекламу без ведома граждан, значит то, что на гражданах хотят заработать, получить еще большую прибыль.

Необходимо выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в сфере рекламы в интернете, нужен унифицированный подход, добавил спикер Госдумы. "Было бы правильно выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. Должен быть унифицированный подход при решении подобных вопросов", — считает Володин.