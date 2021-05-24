МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Кабмин России рассматривает возможность ограничить доступ на территорию страны иностранным экосистемам, пишет газета "Известия" со ссылкой на концепцию правительства по регулированию деятельности цифровых платформ.

Как стало известно изданию, допускать на российский рынок иностранных игроков "предполагается при условии присутствия в них российских поставщиков товаров и услуг".

Что касается российских экосистем, то здесь все работает наоборот: власти планируют дать различные послабления. В том числе — налоговое стимулирование.

Отмечается, что речи о запрете доступа зарубежным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку не идет: только создание взаимовыгодных условий, не допускающих дискриминации отечественных компаний.

В документе кабмина поясняется, что развитие российских экосистем соответствует интересам страны в сфере безопасности, так как отечественные платформы не позволят иностранным компаниям накапливать экономическую, социологическую и демографическую информацию.

Помимо этого, обеспечение технологической независимости России сделает этот рынок привлекательным для долгосрочных инвестиций.