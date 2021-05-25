ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Суд в США приговорил задержанного в аэропорту Нью-Йорка по прибытии из Москвы россиянина Кирилла Фирсова к 30 месяцам тюрьмы за торговлю данными с аккаунтов американских геймеров. Россиян предупредили о неизбежной утечке биометрических данных

"Фирсов — гражданин России — приговорен к 30 месяцам заключения за роль в администрировании сайта, который позволял киберпреступникам продавать позиции, такие как данные с украденных кредитных карт, другую личную информацию, и предоставлял сервисы для использования в криминальных действиях", — говорится в сообщении на сайте минюста США.

Ведомство приводит название онлайн-платформы и указывает, что с октября 2013 года до ареста Фирсова в марте 2020 на сайте работали порядка 3 тысяч магазинов с оборотом в 17 миллионов долларов. Фирсов утверждал, что основной массив проданной информации касался российских аккаунтов, но было доказано, что сделки на 1,2 миллиона долларов касались информации, происходившей из США, включая данные игроков, сообщает минюст.

В релизе подчеркивается, что платформа управлялась не из России.

ФБР задержало Фирсова 7 марта прошлого года в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел из Москвы.

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