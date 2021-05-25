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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210525/833744390.html
Телефонные мошенники крадут у россиян до 5 миллиардов рублей в месяц
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Со счетов россиян телефонные мошенники крадут каждый месяц порядка 3,5-5 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на "Сбер". Самой распространенной схемой в настоящее... ПРАЙМ, 25.05.2021
мошенники, телефон, россия, кибербезопасность, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Со счетов россиян телефонные мошенники крадут каждый месяц порядка 3,5-5 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на "Сбер".
Самой распространенной схемой в настоящее время у мошенников — на нее приходится 61% случаев — это перевод денег на "безопасный" счет.
По оценкам "Сбера", операторы только одного call-центра мошенников делают 3-7 тысяч звонков в день. Но только в половине из этих случаев они дозваниваются до абонентов, а срабатывает "схема" — в 1% звонков.
Как правило, преступники представляются сотрудниками службы безопасности банка либо правоохранительных органов. Они предлагают спасти деньги на счетах россиян, переведя их на якобы "безопасный" счет.
"Впрочем, набирают обороты и новые схемы, например "инвестирование" или удаленное управление телефоном жертвы с помощью специальных программ", — отмечает издание.