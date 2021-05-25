МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Со счетов россиян телефонные мошенники крадут каждый месяц порядка 3,5-5 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на "Сбер". Курсу рубля предсказали восстановление к доллару

Самой распространенной схемой в настоящее время у мошенников — на нее приходится 61% случаев — это перевод денег на "безопасный" счет.

По оценкам "Сбера", операторы только одного call-центра мошенников делают 3-7 тысяч звонков в день. Но только в половине из этих случаев они дозваниваются до абонентов, а срабатывает "схема" — в 1% звонков.

Как правило, преступники представляются сотрудниками службы безопасности банка либо правоохранительных органов. Они предлагают спасти деньги на счетах россиян, переведя их на якобы "безопасный" счет.

"Впрочем, набирают обороты и новые схемы, например "инвестирование" или удаленное управление телефоном жертвы с помощью специальных программ", — отмечает издание.