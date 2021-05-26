МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. "Сбер" и Красноярская краевая клиническая больница реализуют проект, который позволяет оценивать риск тяжёлого течения вирусной пневмонии у пациентов с помощью искусственного интеллекта, за первый месяц её использования доля летальных исходов сократилась на 44,3%, рассказали в группе.

"Лаборатория по искусственному интеллекту (ИИ) Сбера, СберМедИИ и КГБУЗ "Красноярская краевая клиническая больница" (ККБ) реализуют проект, который позволяет оценивать риск тяжёлого течения вирусной пневмонии у пациентов с помощью системы на основе ИИ. За первый месяц её использования в ККБ доля пациентов из группы высокого риска, попавших в реанимацию, сократилась на 14,3%, а доля летальных исходов — на 44,3%", — говорится в сообщении.

Проект был инициирован в декабре 2019 года. Для обучения искусственного интеллекта использовалась обезличенная база данных пациентов с пневмонией, находящихся на лечении в больнице. Модель использует информацию, внесённую врачом в электронную медицинскую карту, а также результаты лабораторных и инструментальных методов исследований, полученные за первые сутки госпитализации пациента. На основе этих данных система присваивает пациенту одну из четырёх степеней риска тяжёлого течения пневмонии.

Подобная практика используется в России впервые, в настоящее время ведётся ее опытная эксплуатация. Медики дали положительное заключение о тиражировании системы на другие инфекционные госпитали Красноярского края. Проектом уже заинтересовались пульмонологи и исследователи искусственного интеллекта из других регионов. Банки отдали коллекторам рекордный объем долгов россиян

Отмечается, что если проект покажет высокую эффективность в лечении пневмонии на достаточно длительном временном горизонте, его опыт будет применён и в других областях медицины, где важно своевременное выявление рисков осложнения и смерти пациентов.

"За прошедшие полтора года команда лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка, Красноярской краевой клинической больницы и СберМедИИ прошли большой путь от идеи до отладки и внедрения модели. В результате врачи получили инструмент, который хорошо выявляет риск тяжёлого течения болезни, а значит, позволяет вовремя начать профилактику и в конечном счёте — спасать жизни", — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.