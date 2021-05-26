МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Эксперты составили список приложений, которые больше остальных разряжают аккумуляторы смартфонов.Они посоветовали избавиться от них, если телефон не выдерживает полный заряд в течение дня, пишет Daily Express со ссылкой на исследование pCloud. Россияне бросились скупать машины в кредит

Итак, эксперты считают, что высокая требовательность приложений, участвовавших в исследовании компании, влияет и на уровень заряда аккумулятора гаджета, и на использование больших объемов памяти. Это приводит к снижению производительности смартфона.

В топ-5 самых требовательных приложений попали Skype и Uber. Они могут израсходовать до 87% заряда батареи. Дальше идет приложение соцсети Facebook, оно способно "съесть" до 82%.

В десятку попали Instagram, Tinder и сервис бронирования апартаментов Airbnb.

Менее требовательны к заряду устройств оказались:

WhatsApp,



YouTube,

Telegram,

Zoom.

Они могут израсходовать до 77% зарядки смартфона.

Самым расходующим аккумулятор названо приложение для фитнеса Fitbit — 92%.

В совокупности приложения социальных сетей составляют 6 из 20 самых требовательных для аккумулятора программ.

В среднем Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp и LinkedIn включают в работу 11 функций в фоновом режиме. Это фотографии, подключение Wi-Fi, местоположение и микрофон устройства.