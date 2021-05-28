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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210528/833784989.html
Эксперт объяснил, почему опасно "кликать" по рекламе в интернете
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Эксперт в области кибербезопасности из компании Tet (ex-Lattelecom) Улдис Либиетис рассказал о главной опасности рекламы в интернете. Так, одной из основных проблем, связанных с... ПРАЙМ, 28.05.2021
реклама, кибербезопасность, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Эксперт в области кибербезопасности из компании Tet (ex-Lattelecom) Улдис Либиетис рассказал о главной опасности рекламы в интернете. Так, одной из основных проблем, связанных с коммерческими объявлениями в сети, он назвал перенаправление людей на поддельные веб-сайты и установку вирусов на гаджеты пользователей. Об этом пишет "Газета.Ru".
Либиетис подчеркнул, что вредоносная программа может содержаться даже в одном пикселе рекламного объявления. Эксперт объяснил, что спрятать опасное ПО в рекламное объявление можно несколькими способами.
"Обычно, когда пользователь кликает по объявлению, оно переадресовывается между несколькими URL-адресами, заканчивая целевой страницей. Если злоумышленник сможет стать частью этого "пути", он запустит цепочку действий и перенаправит пользователя в нужное ему место или установит нежелательное программное обеспечение ему на устройство", — объяснил Либиетис.
По словам эксперта, выявить фейковые рекламные объявления или отличить их от настоящих очень сложно. Поэтому он посоветовал пользователям не обращать внимание на рекламу или ставить расширения для браузеров вроде AdBlock, которые блокируют все коммерческие объявления на сайтах.