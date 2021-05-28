МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Эксперт в области кибербезопасности из компании Tet (ex-Lattelecom) Улдис Либиетис рассказал о главной опасности рекламы в интернете. Так, одной из основных проблем, связанных с коммерческими объявлениями в сети, он назвал перенаправление людей на поддельные веб-сайты и установку вирусов на гаджеты пользователей. Об этом пишет "Газета.Ru". Киберэксперт озвучил пять способов избавиться от телефонной рекламы

Либиетис подчеркнул, что вредоносная программа может содержаться даже в одном пикселе рекламного объявления. Эксперт объяснил, что спрятать опасное ПО в рекламное объявление можно несколькими способами.

"Обычно, когда пользователь кликает по объявлению, оно переадресовывается между несколькими URL-адресами, заканчивая целевой страницей. Если злоумышленник сможет стать частью этого "пути", он запустит цепочку действий и перенаправит пользователя в нужное ему место или установит нежелательное программное обеспечение ему на устройство", — объяснил Либиетис.

По словам эксперта, выявить фейковые рекламные объявления или отличить их от настоящих очень сложно. Поэтому он посоветовал пользователям не обращать внимание на рекламу или ставить расширения для браузеров вроде AdBlock, которые блокируют все коммерческие объявления на сайтах.