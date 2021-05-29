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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210529/833788235.html
Перечислены самые популярные мошеннические сайты-клоны
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Руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко назвал в интервью радио Sputnik сайты-клоны, которые чаще всего подделывают мошенники. Чаще всего клонируются сайты, которые... ПРАЙМ, 29.05.2021
сайты, мошенники, новости, технологии, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко назвал в интервью радио Sputnik сайты-клоны, которые чаще всего подделывают мошенники.
Чаще всего клонируются сайты, которые находятся на первых позициях в выдаче поисковых систем. Как правило, эти ресурсы специализируются на продаже авиабилетов, билетов на скоростные поезда, а также билетов в театры, кино и на массовые мероприятия.
Такие сайты могут работать по двум принципам. Первый из них вообще не предполагает продажу того товара, который ищет пользователь. Обычно эти ресурсы рекламируют в социальных сетях билеты со скидкой. "При вводе платежных данных вы либо лишитесь денег с карты в целом, либо получите на руки совершенно не то, что заказывали", — пояснил эксперт.
Также мошенники часто копируют известные сайты — это ресурсы, которые продают билеты, но не дешевле. Так, злоумышленник предлагает купить билет дешевле, чем на официальном сайте. Однако при покупке с карты списывается на 10 тысяч рублей больше. "Билет при этом реально приобретается, просто этот сайт был неким "фильтром" между вами и настоящим сайтом", — сказал Пащенко.