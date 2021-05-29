МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Даже флагманский смартфон, скорее всего, попросится к розетке к концу рабочего дня. И автономность гаджетов, в отличие от других характеристик, практически не увеличилась за последние годы. О том, как сберечь заряд, если нет возможности его в ближайшее время пополнить, подробно рассказывает РИА Новости. Специалист объяснил, что делать, если в ваш смартфон попала вода

ПОЧЕМУ СМАРТФОНЫ РАЗРЯЖАЮТСЯ ТАК БЫСТРО?

Современные смартфоны и планшеты наполнены всевозможными "железными" и программными потребителями энергии. Многолетняя борьба производителей за автономность на уровне двух суток идет с переменным успехом — большинство потребителей по-прежнему заряжают смартфон каждый день.

Главные операционные системы для мобильных устройств (Android и iOS) по-разному работают с оперативной памятью, приложениями и многим чем еще, но энергоэффективность платформы усиливают практически одинаково. Все сводится к контролю за активностью приложений и увеличению емкости аккумулятора. Производители Android-смартфонов уже сделали стандартом батарейки в 4000-5000 мАч. Гаджеты фирмы Apple довольствуются меньшим, даже у крупного iPhone 12 Pro Max — 3687 мАч. Специалист назвал опасные функции смартфона, которые нужно отключить

ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК РАЗРЯДА

Больше всего энергии потребляет дисплей. В зависимости от его типа экономить заряд можно по-разному. Но есть единая тактика, основанная на нескольких принципах.

Во-первых, специалисты советуют уменьшать яркость экрана — стопроцентная подсветка часто несильно отличается на глаз от 75-80%, а вот энергопотребление порой вырастает в разы.

Во-вторых, автоматическая регулировка подсветки забирает драгоценный заряд из-за некорректной оценки внешнего освещения и работы самого датчика. Следите и за таймаутом экрана (временем отключения подсветки). Возможно, вам хватит и 30 секунд, а батарейку это пощадит.

Как отмечают специалисты, экраны на органических светодиодах (OLED) дают дополнительные инструменты контроля. Именно для смартфонов с такими матрицами имеет смысл применять темную тему — из-за особенности технологии эти экраны передают черный цвет отключением пикселей, что реально экономит заряд.

OLED-устройства нередко способны работать с Always on Display, когда на экран в режиме ожидания выводится сервисная информация. Штука удобная, но и это требует энергии, хоть и немного. Кстати, некоторые производители смартфонов с LCD-дисплеями внедряют в оболочки что-то похожее. Однако в этом случае гаджет разряжается намного быстрее, ведь задействованы все пиксели.

Помимо этого, модные высокочастотные дисплеи, которые активно рекламируются на рынке, принесли не только плавность картинки, но и резкое увеличение энергопотребления. Режим 90-120-144 Гц способен сократить автономность в два раза. К счастью, пока в устройствах еще можно вручную выставить привычные 60 Гц — с ними картинка не так приятна глазу, но гаджет протянет намного дольше. Эксперт рассказал, почему мошенники любят именно вас

"СКРЫТЫЕ ОБЖОРЫ", О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ

Настоящими "скрытыми обжорами" в отношении потребления энергии являются всевозможные беспроводные интерфейсы, значение которых с каждым годом только растет. Например, Bluetooth: хоть с версии 4.0 он значительно поумерил аппетиты, все-таки потребляет немало. А без него никак не обойтись, если у вас есть носимая электроника или беспроводные наушники.

Еще прожорливее GPS, который в современных гаджетах нужен не только для навигации. Многие программы требуют информации о местоположении смартфона. Чтобы пользователи не опасались слежки, в Android и iOS есть контроль за подобной активностью софта. Проще говоря, нам дают возможность в настройках самостоятельно разрешать и запрещать доступ к геопозиции. Правда, есть нюанс — если переборщить с настройками и запретить GPS всем подряд, некоторые приложения, например навигаторы, вообще не смогут работать.

Вообще, эта сфера — настоящая кладезь для оптимизатора потребления энергии. Современные операционные системы предлагают широкий функционал по отслеживанию активности софта. В частности, в настройках можно посмотреть энергопотребление той или иной программы. Так, приложение Facebook часто обвиняют в заметном "поедании" аккумулятора. И если вам не нужны push-уведомления, целесообразнее закрывать соцсеть после использования.

Уведомлениями злоупотребляют многие разработчики приложений. Android и iOS тут совсем не против ручной регулировки, достаточно потратить пару минут, и вас уже не будут донимать сообщения от магазинов и предложения скидок от доставки.

Специалисты напоминают, что многие смартфоны можно переключить в режим экономии, отключающий большинство функций. И это реальное подспорье, когда из батарейки нужно выжать максимум. А вот сторонние приложения, обещающие оптимизацию энергопотребления, обычно совершенно бесполезны — из-за отсутствия интеграции в систему.

ФАКТОРЫ ИЗНОСА

Любой аккумулятор — крошечный для фитнес-браслета или огромный для ноутбука — это расходный материал, ресурс которого заметно ниже, чем у самого устройства. И с каждым циклом заряда-разряда фактическая емкость уменьшается. Производители считают, что заметная просадка литиевой АКБ наступает через 300-400 таких циклов. Но есть нюансы, о которых знают не все.

Например, литиевые батарейки не любят глубокого разряда — до 10-15%. А, скажем, на морозе аккумулятор разряжается прямо на глазах. Так что зимой прячьте смартфон во внутренние карманы.

Заряжать смартфон до ста процентов на самом деле вредная привычка. Практически все производители рекомендуют поддерживать уровень заряда в диапазоне от 20 до 80 процентов. Но в реальной жизни так мало кто делает, ведь это банально неудобно.

Модные быстрые зарядки, а на рынке уже есть смартфоны, способные заряжаться с мощностью 100 Вт, тоже сказываются. Производители борются с пагубным перегревом, связанным с высокой мощностью, но пока полностью эту проблему не решили. Так что нам приходится постоянно выбирать между комфортом и заботой о ресурсе аккумулятора.