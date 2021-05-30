МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Первый опытный метановый двигатель для новой многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" будет изготовлен и испытан к ноябрю 2025 года, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок. "Роскосмос" допустил появление в России аналога SpaceX

В мае 2020 года "Роскосмос" заключил контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 миллиарда рублей, предусматривающий изготовление и испытание восьми опытных кислородно-метановых двигателей РД-0169: первый планировалось создать к ноябрю 2023 года, еще три — к ноябрю 2024 года и четыре — к ноябрю 2025 года.

Согласно материалам, теперь в качестве срока окончания изготовления и испытания всех восьми опытных двигателей указан ноябрь 2025 года.

Двигатель РД-0169 тягой 85 тонн разрабатывается на базе демонстрационного двигателя РД-0177, который КБ химавтоматики должен сделать к концу 2021 года.

Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам "Союз-2".

С Восточного ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.

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