ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. Сотрудники Google знали, что компания специально усложняла поиск настроек конфиденциальности для пользователей смартфонов, чтобы собирать их данные, сообщает издание Business Insider со ссылкой на документы суда. Россиян предупредили об опасности хранения личных данных на рабочем ПК

Генеральная прокуратура штата Аризона в пошлом году подала иск против Google, обвинив компанию в незаконном сборе данных, даже после того, как пользователи ограничивали его через настройки геолокации.

По его данным, Google также продолжала собирать данные о местоположении, даже если пользователь отключал какие-то из настроек геолокации, и заставляла LG и других производителей мобильных телефонов прятать некоторые функции, которые нравились пользователям.

Джек Мензел, бывший вице-президент, отвечающий за Google Maps, в ходе дачи показаний признался, что "сбить со следа" Google при поиске местоположения работы и дома можно, только если пользователей намеренно введет в настройках иной адрес для этих мест. При этом, как пишет издание со ссылкой на документы, ответственные за службы геолокации сотрудники не знали, как именно взаимодействовали между собой различные настройки конфиденциальности.

Для сбора данных о местоположении Google использует различные сервисы, в том числе WiFi и сторонние приложения, не связанные с компанией, сообщает издание.

Google и LG отказались от комментариев, сообщает издание.