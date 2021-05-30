МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Американская компания Google продолжала собирать персональные данные о местоположении своих пользователей, даже когда владельцы смартфонов и других гаджетов отключали передачу данных о геолокации. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на документы судебного процесса против компании. В Болгарии возмутились повышением цен на газ из России

В частности, отмечает издание, руководители и инженеры Google признали, что были в курсе этой слежки.

Как следует из докментов, Google использует много разных способов сбора информации. В том числе — о местоположении пользователей, включая Wi-Fi и сторонние приложения, не связанные с корпорацией Google и ее продуктами.

Пользователи должны делиться своими данными, чтобы пользоваться приложениями.

Помимо этого, тестируя версии своей операционной системы Android, компания попытался скрыть настройки конфиденциальности в меню, чтобы пользователи не отключами их.

Экс-президент, курирующий сервис Google Maps Джек Мензел в ходе судебных показаний заявил, что единственный способ, по которому корпорация не сможет определить дом либо место работы пользователя, это если юзер намеренно сбросит Google "со следа". Это возможно только путем установки случайного местоположения.

Сама корпорация пока эту ситуацию не прокомментировала.