2021-05-30T23:06:59+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210530/833795672.html
В "Ростехе" рассказали, когда могут появиться отечественные станции 5G
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Ввод в строй пилотных зон 5G на отечественном ядре может произойти в 2023 году, сказал в Севастополе директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко. "Думаю, в 2023 году... ПРАЙМ, 30.05.2021
5g, ростех, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Ввод в строй пилотных зон 5G на отечественном ядре может произойти в 2023 году, сказал в Севастополе директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко.
"Думаю, в 2023 году пилотные зоны уже будут работать на отечественном ядре, с отечественными базовыми станциями", — сказал Бровко.
Он добавил, что это не означает отсутствие иностранных комплектующих в оборудовании, так как это невозможно. "Наша главная задача — обеспечить управляемость, защищённость и реализуемость, именно комплексное решение", — сказал он.
По словам Бровко, финансовые затраты "железной" части проекта больше, чем ее программной, но "софтовая" часть больше по объёму технологий.