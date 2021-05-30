СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Ввод в строй пилотных зон 5G на отечественном ядре может произойти в 2023 году, сказал в Севастополе директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко.

"Думаю, в 2023 году пилотные зоны уже будут работать на отечественном ядре, с отечественными базовыми станциями", — сказал Бровко.

Он добавил, что это не означает отсутствие иностранных комплектующих в оборудовании, так как это невозможно. "Наша главная задача — обеспечить управляемость, защищённость и реализуемость, именно комплексное решение", — сказал он.

По словам Бровко, финансовые затраты "железной" части проекта больше, чем ее программной, но "софтовая" часть больше по объёму технологий.