МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Резервное копирование (или "бэкап") в мессенджерах подразумевает, что сервис сохраняет данные всех переписок пользователя, в том числе адреса, изображения, видео и так далее. Это создает массу возможностей для компрометации. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на комментарий руководителя команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закаряна. Эксперт назвал приложения, которые "пожирают" батарею вашего смартфона

Эксперт объяснил, что изначально резервное копирование информации на ПК было обязательным или желательным — в зависимости от того, насколько ценные данные хранятся в компьютере. Такое копирование позволяло не потерять нужные данные, информацию по работе и другие файлы на случай сбоев в работе техники. Со временем автоматическое копирование стало привычной функцией даже в мессенджерах, и мы мало задумываемся, нужно ли оно на самом деле.

"Способов скомпрометировать данные — множество: к истории переписки могут получить доступ как госструктуры по официальному запросу, так и обычные мошенники. Имея на руках информацию о контактах, именах и событиях, воры могут подделывать обращения от друзей, просить о материальной помощи и т.д. А если в переписке хранятся паспортные данные — открывается широкий горизонт финансовых махинаций, от взятия кредита до подделки документов на недвижимость", — предупредил Закарян.

Эксперт подчеркнул, что путем отключения резервного копирования невозможно защититься от всех проблем, однако следует помнить, что любая дополнительная копия важных личных данных — это повышение уровня вашей уязвимости.