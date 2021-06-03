МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Чтобы зарядить смартфон, лучше и безопаснее всего использовать собственный зарядный кабель и адаптер. Об этом пишет "Российская газета".

По словам специалистов, одной из главных ошибок при зарядке девайса является привычка пользоваться чужими аксессуарами. "Адаптер или кабель могут быть повреждены или некачественно изготовлены — и тогда вероятность трагедии возрастает", — подчеркнули они. Несмотря на возможность поломки или возгорания устройства, в каждом телефоне есть чип, регулирующий нагрузку на аккумулятор. Эксперт назвал приложения, которые "пожирают" батарею вашего смартфона

Называя наиболее распространенные ошибки пользователей, специалисты рекомендуют с осторожностью ставить на зарядку смартфон в незнакомом месте. "Нужно помнить, что подключение по кабелю — это способ не только зарядить смартфон, но и скопировать данные", — напомнили они. Именно поэтому лучше всего использовать в общественных местах свои кабель и адаптер.

И, наконец, третьей ошибкой оказалась привычка многих пользователей использовать переходники — например, превращающие кабель microUSB в Lightning или наоборот. "В большинстве случаев они сделаны кустарно, и ни продавец, ни производитель не дадут гарантии, что смартфон не выйдет из строя после их использования", — объяснили они.