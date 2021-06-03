МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter запустил платную подписку для своих пользователей с улучшенными характеристиками и расширенными функциями — Twitter Blue, пока она доступна только в Австралии и Канаде, сообщается в пресс-релизе компании. Twitter в России оштрафовали уже на 27,9 миллиона рублей

"С сегодняшнего дня мы запускаем нашу первую версию Twitter Blue в Австралии и Канаде. На этом начальном этапе мы надеемся получить более глубокое понимание того, что сделает ваш Twitter более персонализированным", — говорится в сообщении Twitter.

Для пользователей платной версии сайта будут доступны папки для закладок, которые позволят организовать сохраненные твиты. Появится возможность редакции твитов в течение 30 секунд после его отправки. Также ветки, состоящие из большого количества твитов, будут конвертироваться в один общий текст для более удобного чтения.

Кроме того, пользователи могут персонализировать Twitter с помощью различных дизайнов иконок для приложения и дополнительных цветов интерфейса микроблога. Подписчикам Twitter Blue также будет доступна отдельная служба поддержки.

Отмечается, что стоимость месячной подписки для жителей Австралии составит 4,49 австралийского доллара, в Канаде же сервис предоставляется за 3,49 канадского доллара в месяц.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. В прошлом квартале выручка компании превысила 1 миллиард долларов.