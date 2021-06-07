ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. Министерство юстиции США смогло обнаружить и вернуть большую часть суммы, которую оператор нефтепровода Colonial Pipeline заплатил хакерам, заявила в понедельник первый замгенпрокурора США Лиза Монако. Хакеры объявили войну Илону Маску из-за влияния на биткоин

"Министерству юстиции удалось обнаружить и вернуть большую часть выкупа Colonial, который был уплачен (хакерской — ред.) сети DarkSide после атаки вируса-вымогателя в прошлом месяце", — сказала Монако на брифинге.

Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, 7 мая подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".

Простой трубопровода привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К некоторым авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Агентство по окружающей среде США приостановило действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.

Впоследствии работу трубопровода удалось восстановить, хотя, по сообщениям СМИ, компании пришлось заплатить хакерам более 4 миллионов долларов выкупа. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.