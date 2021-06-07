МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. В рамках конференции WWDC 2021 Apple представила новую версию своей ОС для смартфонов, передают РИА Новости. Операционная система iOS 15 получила множество изменений. Пользователи устройств Apple смогут узнать, какие данные о них собирают

Приложению для общения FaceTime дали множество новых функций. Так, iPhone научили выделять голос говорящего, иначе говоря, это шумоподавление. Появится режим "Сетка" для групповых созвонов и портретный режим с размытым фоном. Теперь FaceTime будет работать и на смартфонах других производителей, пока лишь в веб-версии.

В смартфонах Apple появилась возможность просматривать видео "картинка в картинке" в рамках новой функции SharePlay. В iOS 15 изменится логика уведомлений — заявлена так называемая сводка уведомлений, которая позволит пользователю концентрироваться на важном. Вместе с этой опцией связан и "Фокус", специальная возможность с использованием искусственного интеллекта, дающая возможность отключить отвлекающие приложения.

В iOS появилась функция распознавания текста через камеру или фотографии, ранее такая возможность была доступна лишь через стороннее ПО. Кроме того, iPhone смогут искать объекты на снимках.

Значительно обновятся приложения "Кошелек", "Погода" и "Карты". Первое получит расширенную поддержку UWB (не работает в России) и интеграцию со всевозможными умными ключами. В США "Кошелек" сможет заменить водительское удостоверение. "Погода" станет красочнее, появятся новые анимационные эффекты и карты. Apple Maps получит множество новых функций, некоторые из которых уже не первый год есть у конкурентов. Например, 3D-модели знаковых зданий и объектов. Но будет кое-что и новое — дополненная реальность на картах некоторых городов

Новые функции появились и для наушников AirPods. Так, функция "Фокусирование" сможет выделять нужный голос. Теперь гарнитуру можно будет найти через "Локатор", но касается это только старших моделей. Пространственное звучание для больших AirPods, как пообещали в Apple, даст многомерный звук.

Большие изменения пришли и iPadOS для планшетов. Теперь виджеты можно свободно размещать на всем рабочем столе. Из iOS перекочевала и "Библиотека приложений". Изменилась и многозадачность, которая стала гибче и приблизилась по удобству к настольному macOS.

Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 стартует уже в июне. Релиз новых версий ОС ожидается в сентябре 2021 года.