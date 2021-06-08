МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Масштабные сбои не затронули сайты российских компаний, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы в работе и отключения на популярных интернет-ресурсах.

У российских компаний, за сбоями которых следит портал, включая Яндекс, "Тинькофф Банк", СДЭК, Почта России, МТС, ВКонтакте и ряда других, проблем в работе не отмечается. Сбой произошел в работе сайтов британского правительства и ряда СМИ

Ранее сообщалось, что сайты ряда СМИ, компаний и соцсетей работают со сбоями по всему миру. В частности, в США отмечаются сбои CNN, New York Times, Guardian, Enening Standard, Pais, Mundo, Antena 3, Monde, Amazon, Reddit. Также жалобы поступают на работу соцсети Twitter, Twitch, платежной системы Paypal, сервиса Spotify. Сбои данных сайтов отмечаются в Канаде, Германии, Португалии, Великобритании. Сайт правительства Великобритании gov.uk в настоящее время также недоступен.

В России сбои фиксируются у Reddit, Twitch, Spotify.