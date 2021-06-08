МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Телефоны Apple медленнее остальных теряют в стоимости. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на отчет сервиса "ДамПродам".

Соосновательница сервиса Елена Богатырева отметила, что за первый год использования iPhone теряют в цене максимум 20-25% от первоначальной стоимости. Для сравнения, сказала она, девайсы Samsung и Xiaomi дешевеют сразу на 50%. "Операционная система на старых iPhone обновляется раз в год, что позволяет улучшать показатели заряда, скорости работы и внедрение новых фич типа виджетов, плееров и прочего", — заметила Богатырева. Названы фатальные ошибки при зарядке смартфона

В качестве примера специалистка назвала iPhone 7, который является одним из самых выгодных телефонов для перепродажи. Девайс вышел в 2016 году, однако на вторичном рынке его стоимость может доходить до 15 тысяч рублей — во столько же оценены многие китайские смартфоны. "Цена годовалого Samsung на 30% ниже, чем у аналогичного по характеристикам и году выпуска смартфона Apple", — подчеркнула Богатырева.

Пользователи сервиса также не рассматривают в качестве долгосрочной инвестиции устройства Xiaomi: "Их носят до последнего, у Xiaomi пока отсутствует культура обновления операционной системы с качественным и постоянным запуском современных функций".

Согласно информации отчета, наиболее востребованными смартфонами на вторичном рынке в 2020 году оказались устройства Apple, Samsung и Xiaomi. Причем на iPhone, которые лидируют в этом списке, приходится 45% всех продаж со средним чеком в 10 тысяч рублей.