МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Кабмин предлагает внести в КоАП штрафы до 500 тысяч рублей для сотовых операторов, по линиям которых будут зафиксированы звонки и сообщения со скрытых номеров, рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, который входит в правительственную комиссию по законопроектной деятельности. Специалист научил, как легко запретить назойливую рекламу по телефону

По его словам, "в 2018 году вступил в силу закон, запрещающий при звонках и отправлении sms-сообщений скрывать телефонные номера". По нему сотовые операторы обязаны прервать анонимный звонок и не пропустить анонимную эсэмэску.

"Сотовых операторов обяжут заплатить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, если по их линиям будет зафиксирован звонок или сообщение со скрытого номера. Соответствующие поправки правительство России предлагает внести в КоАП", — пояснил Груздев.

Он напомнил, что закон был принят прежде всего, ради защиты граждан, поскольку возможностью скрыть свой номер активно пользовались мошенники и распространители спама.

"Оператор связи обязан передавать в неизменном виде уникальный код идентификации, выделенный на основании договора об оказании услуг связи абоненту, инициировавшему соединение для целей передачи голосовой информации. А при передаче короткого текстового сообщения необходимо передавать в неизменном виде абонентский номер инициатора сообщения, выделенный данному абоненту на основании договора об оказании услуг связи", – добавил Груздев.