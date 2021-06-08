МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Сбербанк разработал собственные принципы этики искусственного интеллекта, в настоящее время участвует в разработке таких принципов уже на национальном уровне, заявил РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Более тысячи стартапов в сфере ИИ получат господдержку

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее во вторник заявил, что считает необходимым выработать позицию по этическим вопросам в части применения искусственного интеллекта: возможный запрет применения некоторых форм, ограничения его использования в отдельных сферах, введение системы внешнего контроля за разработками. При этом, как заявил Медведев, главное не перегнуть палку с запретами.

"Мы согласны с тем, что применение ИИ ставит множество моральных вопросов…. Мы участвуем в разработке этических норм в области искусственного интеллекта уже на национальном уровне. Кроме того, вместе с Альянсом в сфере ИИ мы сейчас готовим "Рекомендации в области профессиональной этики создания, применения и использования технологий искусственного интеллекта", — сообщил Ведяхин.

Он отметил, что сам Сбербанк, который является федеральным центром компетенции по искусственному интеллекту, уже выработал собственные принципы этики искусственного интеллекта, среди которых прозрачность и предсказуемость функционирования технологии, контролируемость и управляемость систем, стабильность и надежность систем, ответственное применение технологии и непредвзятый искусственный интеллект.

"Россия начала формировать регулирование этой сферы одной из первых в мире. Такое регулирование должно быть взвешенными и выверенным, учитывать интересы страны, ее граждан и национальных разработчиков. Оно, с одной стороны, должно гарантировать безопасное развитие технологий искусственного интеллекта, но с другой – не ставить необоснованных препятствий в их развитии", — добавил первый зампред правления Сбербанка.