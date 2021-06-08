Сбербанк разработает этические нормы для искусственного интеллекта
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Сбербанк разработал собственные принципы этики искусственного интеллекта, в настоящее время участвует в разработке таких принципов уже на национальном уровне, заявил РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее во вторник заявил, что считает необходимым выработать позицию по этическим вопросам в части применения искусственного интеллекта: возможный запрет применения некоторых форм, ограничения его использования в отдельных сферах, введение системы внешнего контроля за разработками. При этом, как заявил Медведев, главное не перегнуть палку с запретами.
"Мы согласны с тем, что применение ИИ ставит множество моральных вопросов…. Мы участвуем в разработке этических норм в области искусственного интеллекта уже на национальном уровне. Кроме того, вместе с Альянсом в сфере ИИ мы сейчас готовим "Рекомендации в области профессиональной этики создания, применения и использования технологий искусственного интеллекта", — сообщил Ведяхин.
Он отметил, что сам Сбербанк, который является федеральным центром компетенции по искусственному интеллекту, уже выработал собственные принципы этики искусственного интеллекта, среди которых прозрачность и предсказуемость функционирования технологии, контролируемость и управляемость систем, стабильность и надежность систем, ответственное применение технологии и непредвзятый искусственный интеллект.
"Россия начала формировать регулирование этой сферы одной из первых в мире. Такое регулирование должно быть взвешенными и выверенным, учитывать интересы страны, ее граждан и национальных разработчиков. Оно, с одной стороны, должно гарантировать безопасное развитие технологий искусственного интеллекта, но с другой – не ставить необоснованных препятствий в их развитии", — добавил первый зампред правления Сбербанка.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210608/833884365.html