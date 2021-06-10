МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" представил обновление поиска Y1, направленное на экономию времени пользователей, говорится в сообщении компании. Система быстрых платежей появится в сервисах "Яндекса"

Поиск научился находить нужный фрагмент видео по смыслу текстового запроса и начал давать больше быстрых ответов, в том числе добавил новый формат, который помогает изучить тему запроса подробнее. "В обновлении Y1 "Яндекс" впервые применил новые генеративные нейросети YaLM, которые умеют составлять тексты на русском языке и сейчас уже помогают давать ответы поиску и Алисе", — уточняется в сообщении.

В частности, появился поиск фрагмента видео. Для того чтобы найти нужный фрагмент, поиск сопоставляет смысл запроса с содержанием видео: и с картинкой, и со звуковой дорожкой. Поиск фрагмента видео работает для разных инструкций, не только кулинарных.

Кроме того, стало больше быстрых ответов, и они стали разнообразнее. Помимо этого, в поиске появился новый тип быстрых ответов, которые помогают подробнее изучить тему запроса, показывая запросы других пользователей по этой теме и ответы на них. В приложении также заработала умная камера. Она умеет находить и распознавать объекты, подсказывать, сколько они стоят и где их можно купить, переводить с иностранных языков, делать и автоматически улучшать сканы документов. "Яндекс" назвал местные слова в разных регионах России

"Яндекс" также начал анализировать отзывы, обобщать их и показывать в результатах поиска визуальную шкалу оценок. Кроме того, пользователи приложения на iOS и Android могут включить автоматический определитель номера, чтобы избавиться от нежелательных звонков и не тратить время на общение со спамерами.

В основе большинства улучшений лежат нейросети, обученные на огромных массивах данных. Они определяют смысловую близость текста и видео, чтобы найти самый релевантный фрагмент. Такие нейросети определяют тональность отзывов, которые оставляют люди, и отвечают за визуальный поиск в умной камере.