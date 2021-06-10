МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В сети обнародована крупнейшая в истории подборка паролей из тех, что раньше утекали в интернет. Об этом сообщает Сybernews.

Отмечается, что на одном из популярных хакерских форумов был опубликован текстовый файл объемом 100 гигабайт. В нем содержалось около 8,4 миллиарда паролей. Сообщается, что они собраны вместе после многочисленных предыдущих утечек и взломов данных. Все пароли уникальны и имеют длину от шести до 20 символов. Названы самые распространенные схемы мошенничества в интернете

Сybernews пишет, что это можно назвать крупнейшей утечкой подборки паролей. Предыдущая случилась в феврале 2021 года, когда хакеры опубликовали более трех миллиардов логинов и паролей пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail, также полученных в результате множественных сборов. Кроме того, подчеркивается, что число утекших паролей превышает общее число пользователей интернета в мире почти в два раза. По подсчетам, на планете всемирной сетью пользуются около 4,7 миллиарда человек.

Согласно информации портала, злоумышленники могут использовать утечку для создания словаря паролей и для атак методом их распыления на огромное количество онлайн-аккаунтов. Поскольку многие используют один и тот же пароль для нескольких сайтов, количество учетных записей, которых может коснуться потенциальная атака, может также достигать миллиардов.