МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Мошенники могут использовать адрес электронной почты для получения доступа к другим страницам, однако есть способы спрятать от них вашу почту. О том, как это сделать, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук. Эксперт рассказал, почему мошенники любят именно вас

Он напомнил, что почта может стать ключом ко всем аккаунтам пользователя. Ведь почти везде есть кнопка "вспомнить пароль", при нажатии на нее на почту придет специальное сообщение, с помощью которого пароль можно сбросить и затем сменить на другой.

Чтобы защитить почту от взлома, ее необходимо сделать "невидимой" для мошенников. Ющук советует при регистрации в социальной сети использовать тот адрес электронной почты, который нигде не был "засвечен" и больше нигде не используется. Также нужно избегать упоминания E-mail адреса в банковских договорах, поскольку случаются утечки от банковского персонала, добавил эксперт. Эти меры позволят сбить мошенников с толку, поскольку они не поймут, какую почту красть.

"Жулики сначала обычно берут данные о вашей электронной почте, берут ваш адрес и уже потом думают, как его можно дальше взломать. Обычно за этим следует фишинговое письмо или что-то в таком роде. Если они не знают адрес для взлома, то им некуда прицелиться", — объяснил Ющук.