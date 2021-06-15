МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В I квартале 2021 года россияне потратили на игры почти 17 млрд рублей и скачали больше 720 млн приложений, пишет "Коммерсант" со ссылкой на аналитику App Annie и Wargaming.

По данным исследователей рынка мобильного гейминга в России, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число загрузок мобильных игр выросло на 6% в годовом выражении и достигло 727 млн. В первом квартале 2020 года россияне скачали только 686 млн игр.

Авторы исследования отмечают, что Россия занимает пятое место по доходам от мобильных игр. Впереди — Китай, Бразилия, США и Индия.

Собеседники издания считают, что рынок мобильных игр в России растет в первую очередь за счет увеличения среднего чека, а россияне выбирают мобильные игры, потому что это один из самых доступных и дешевых средств развлечения для россиян.

"Чеки у российских игроков остаются ниже, чем у европейских или американских, но высокие позиции России в рейтинге App Annie обусловлены большим населением страны", — цитирует газета директора по маркетингу и рекламе My.Games Елену Григорян.