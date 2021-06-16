С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия и Китай в ходе Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге представили дорожную карту строительства Международной научной станции на Луне. Россия намерена выйти из проекта МКС через четыре года

Презентацию этапов создания станции продемонстрировали в среду заместитель генерального директора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев и заместитель руководителя Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.

Планируемая Россией и Китаем Международная научная лунная станция является комплексом экспериментально-исследовательских средств, создаваемым на поверхности и на орбите Луны, который предназначен для многопрофильных научно-исследовательских работ.

В их числе изучение отработка технологий длительной беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на Луне.

Согласно презентации, на первом этапе с 2021 по 2025 годы планируется провести разведку районов для создания станции на лунной поверхности. В этот период будут запущены три российские и три китайские автоматические станции. Ракетами-носителями "Союз-2" будут отправлены к Луне станции "Луна-25", —26 и —27, ракетами "Чанчжэн-3В" и "Чанчжэн-5" — станции "Чанъэ-4" (уже запущена), "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7".

На втором этапе с 2026 по 2035 годы планируется построить станцию. В этот период будут запущены автоматические станции "Луна-28" ракетой "Ангара-А5" и "Чанъэ-8" ракетой "Чанчжэн-5". После этого намечается развернуть инфраструктуру станции с помощью трёх российских и трёх китайских ракет.

На третьем этапе с 2036 года начнётся эксплуатация станции.