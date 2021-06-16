ЖЕНЕВА, 16 июн — ПРАЙМ. РФ и США начнут консультации по кибербезопасности, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Путин оценил проблемы в торговых отношениях с США

"Что касается кибербезопасности, мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. На мой взгляд — это чрезвычайно важно", — сказал Путин.

Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает, добавил президент РФ Владимир Путин.

"На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки. Как говорят наши коллеги, из киберпространства России. И два таких запроса — в этом году. На все из них — и в прошлом году, и в этом — наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь, Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года — 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили", — рассказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.