ПЕКИН, 17 июн – ПРАЙМ. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" стартовала в четверг к строящейся орбитальной станции КНР "Тяньгун", на борту корабля находятся три космонавта, трансляцию пуска ведет Центральное телевидение Китая. Россия и Китай представили план создания лунной станции

"Примерно через 573 секунды после старта пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Трое космонавтов успешно отправлены в космос, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным", — говорится в сообщении программы полетов.

Запуск состоялся в четверг в 9.22 по местному времени (4.22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

В состав экипажа корабля "Шэньчжоу-12" вошли член экипажа миссий "Шэньчжоу-6" и "Шэньчжоу-10" Не Хайшэн, член экипажа миссии "Шэньчжоу-7" Лю Бомин и Тан Хунбо, для которого нынешний полет стал первым в карьере.

После выхода на орбиту "Шэньчжоу-12" должен состыковаться с основным модулем станции "Тяньхэ", образовав общую конструкцию с главным отсеком станции и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", который был отправлен ранее. Космонавты после этого перейдут в отсек "Тяньхэ", где проведут три месяца. Экипаж вернется на Землю в сентябре на борту возвращаемой капсулы.

Запуск "Шэньчжоу-12" стал первой пилотируемой миссией КНР с 2016 года. В октябре 2016 года с космодрома "Цзюцюань" был запущен пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-11" с двумя членами экипажа на борту. Тайконавты (китайское название космонавтов – ред.) находились на борту орбитальной космической лаборатории "Тяньгун-2" 30 суток, после чего благополучно вернулись на Землю.

Китай 29 апреля этого года успешно вывел на орбиту основной модуль "Тяньхэ" своей будущей орбитальной станции "Тяньгун". На ней одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически состыковываться со станцией для обслуживания.

Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", сейчас это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь планируется проводить некоторые научные и технологические эксперименты. Помимо основного модуля жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для пилотируемых и грузовых кораблей.

Читайте также:

Китай впервые в своей истории осуществил успешную посадку зонда на Марс