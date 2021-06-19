МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Очень часто наши телефонные номера попадают в базы для спам-звонков. Для этого задействованы незаконные технологии, однако и против них есть методы борьбы. О том, как можно этого избежать, рассказал РИА Новости основатель компании Involta, IT-эксперт Алекс Концов. Телефонные мошенники стали убеждать жертв выбрасывать деньги в окно

Он объяснил, что существуют сервисы для определения номера посетителя на сайте. Данные для них поставляют разного рода Data management platform (DMP). Они могут знать о пользователе не только контактную информацию, но и его покупки через платежные системы, соотносят с открытой информацией, такой, как аккаунты в соцсетях, после чего все эти сведения будут переданы заказчику. "Если где-либо был указан номер или email, человеку начинает поступать реклама, даже когда он не давал на это согласия", — отметил эксперт.

"Многие вспомнят кейс, когда Роскомнадзор заблокировал телеграм-канал, в котором по номеру телефона можно было выяснить не только имя, но и номера автомобилей, социальные сети. Это пример незаконного использования и агрегации данных. Узнать, откуда именно рекламодателю известен номер телефона — сложно", — подчеркнул Концов.

Он добавил, что зачастую пользователи сами оставляют свои контакты на различных сайтах, в опросах, формах обратной связи, на досках объявлений, после чего они попадают в общую базу спам-звонков. Для защиты от навязчивой рекламы можно воспользоваться приложениями защиты. Они работают следующим образом: номер проверяется по общим базам данных, и если он там есть, на экране появляется сообщение о нежелательном звонке. В таких программах можно изначально заблокировать все номера, которые есть у оператора в черном списке, резюмировал эксперт.