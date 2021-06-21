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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210621/833989121.html
iPhone 12 Pro резко подешевел в России
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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В России розничные цены на актуальный флагман Apple снизились до рекордных значений, пишет Hi-Tech Mail.ru. Как следует из данных каталога проекта, iPhone 12 Pro с объемом памяти... ПРАЙМ, 21.06.2021
iphone, смартфоны, цены, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В России розничные цены на актуальный флагман Apple снизились до рекордных значений, пишет Hi-Tech Mail.ru.
Как следует из данных каталога проекта, iPhone 12 Pro с объемом памяти 128 гигабайт можно купить на российском рынке за 77 тысяч рублей. На старте продаж за телефон нужно было заплатить 100 тысяч рублей: такая цена все еще сохраняется в интернет-магазине Apple и у части партнеров бренда.
Издание отмечает, что снижение цен устройства связано с тем, что телефон перестал быть дефицитным.
Напомним, что линейка iPhone 12 была представлена в оетябре 2020 года. Модель Pro отличается наличием 6,1-дюймового OLED-дисплея с защитным стеклом из керамики. На устройство разработчики поставиил потовый процессор Apple A14 Bionic, тройную камеру разрешением 12 мегапикселей с лидаром. Телефон оснащен поддержкой быстрой беспроводной зарядки MagSafe.