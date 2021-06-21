МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В России розничные цены на актуальный флагман Apple снизились до рекордных значений, пишет Hi-Tech Mail.ru. Apple представила платную подписку на каналы с подкастами

Как следует из данных каталога проекта, iPhone 12 Pro с объемом памяти 128 гигабайт можно купить на российском рынке за 77 тысяч рублей. На старте продаж за телефон нужно было заплатить 100 тысяч рублей: такая цена все еще сохраняется в интернет-магазине Apple и у части партнеров бренда.

Издание отмечает, что снижение цен устройства связано с тем, что телефон перестал быть дефицитным.

Напомним, что линейка iPhone 12 была представлена в оетябре 2020 года. Модель Pro отличается наличием 6,1-дюймового OLED-дисплея с защитным стеклом из керамики. На устройство разработчики поставиил потовый процессор Apple A14 Bionic, тройную камеру разрешением 12 мегапикселей с лидаром. Телефон оснащен поддержкой быстрой беспроводной зарядки MagSafe.