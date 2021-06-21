2021-06-21T15:50:57+03:00
2021-06-21T15:50:57+03:00
2021-06-21T15:50:57+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210621/833991224.html
Facebook запустил сервис для онлайн-бесед
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания Facebook запустила в США сервис Live Audio Rooms, позволяющий слушать беседы и участвовать в них, а также добавила подкасты, сообщает соцсеть. "Сегодня мы запускаем Live... ПРАЙМ, 21.06.2021
facebook, сша, новости, технологии, ит-бизнес
https://1prime.ru/images/83342/18/833421820.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83342/18/833421820.jpg
https://1prime.ru/images/83342/18/833421819.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83342/18/833421819.jpg
https://1prime.ru/images/83342/18/833421807.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83342/18/833421807.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210609/833892916.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Компания Facebook запустила в США сервис Live Audio Rooms, позволяющий слушать беседы и участвовать в них, а также добавила подкасты, сообщает соцсеть.
"Сегодня мы запускаем Live Audio Rooms и подкасты в рамках наших планов по внедрению социальных аудиосистем в Facebook", — говорится в сообщении.
Live Audio Rooms позволит пользователям присоединяться к беседам с общественными деятелями, экспертами и слушать их. Компания уточнила, что спикеров в такой беседе может быть не более 50, а число слушателей — не ограничено.
Сами "аудио-комнаты" могут быть как открытыми, так и частными. Кроме того, организаторы могут проводить беседы на безвозмездной основе или же они могут добавить для слушателей возможность внесения пожертвований.
Facebook также добавил подкасты, которые пользователи могут слушать на своих страницах в соцсети и в ленте новостей. В ближайшие недели компания намерена расширить список доступных для прослушивания подкастов.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.