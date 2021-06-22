МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Социальная сеть Instagram с 23 июня запускает в РФ сервис коротких видео Reels, который позволит пользователям создавать и редактировать ролики длительностью до 30 секунд, и специальный стикер, благодаря которому можно будет добавлять музыку в Stories, сообщили журналистам в компании. Facebook запустил сервис для онлайн-бесед

"Начиная с 23 июня российские пользователи в Instagram и Facebook начнут получать доступ к долгожданным музыкальным функциям – это Reels и музыка", — сказала менеджер по коммуникациям Facebook в регионе Центральной и Восточной Европы Екатерина Кудрина.

По ее словам, Reels – это "новая функция, с помощью которой можно создавать, редактировать короткие развлекательные видео и делиться ими с сообществом Instagram". Пользователи также смогут монтировать ролики, накладывать на них AR-эффект (augmented reality – дополнительная реальность) и эффект "зеленого экрана", меняющий задний фон.

Стикер "Музыка" позволит российским пользователям Facebook и Instagram добавлять песни в Stories, отвечать там на вопросы с помощью музыкальных треков и закреплять любимую композицию в профиле. Как уточнила Кудрина, библиотека музыки, к которой получат доступ пользователи социальных сетей в РФ, "релевантна для российских пользователей". По всем трекам у компании есть договоренности с правообладателями.

В августе прошлого года Facebook сообщила о запуске сервиса коротких видео Instagram Reels в более чем 50-ти странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие. Сообщалось, что в России Instagram Reels будет доступен ограниченно.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.