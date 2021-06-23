МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple сняла с производства смартфон iPhone 12 mini, пишет аналитический портал TrendForce со ссылкой на источник. "Мир" анонсировала дату подключения своих карт к Google Pay

В Купертино (штаб-квартира компании) решили первым из серии iPhone 12 прекратить производство именно mini-версии. Отмечается, что эта версия оказалась наименее популярной у покупателей. Другие модели остались на конвейере.

При этом подчеркивается, что пока iPhone 12 mini остается в продаже. Сроки зависят от спроса: когда будут исчерпаны складские запасы, телефон будет нельзя купить.

Базовая версия iPhone 12 с объемом памяти 64 ГБ в России сейчас можно купить за 69 000 рублей.

Как ранее сообщали инсайдеры, будущее для mini-версии в линейке iPhone пока остается туманным. Источники считают, что в конце 2021 года Apple все-таки рискнет и выпустит обновленный компактный смартфон.