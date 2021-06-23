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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210623/834007452.html
Apple сняла с производства одну из версий iPhone 12
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Американская корпорация Apple сняла с производства смартфон iPhone 12 mini, пишет аналитический портал TrendForce со ссылкой на источник. В Купертино (штаб-квартира компании)... ПРАЙМ, 23.06.2021
смартфоны, iphone, apple, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple сняла с производства смартфон iPhone 12 mini, пишет аналитический портал TrendForce со ссылкой на источник.
В Купертино (штаб-квартира компании) решили первым из серии iPhone 12 прекратить производство именно mini-версии. Отмечается, что эта версия оказалась наименее популярной у покупателей. Другие модели остались на конвейере.
При этом подчеркивается, что пока iPhone 12 mini остается в продаже. Сроки зависят от спроса: когда будут исчерпаны складские запасы, телефон будет нельзя купить.
Базовая версия iPhone 12 с объемом памяти 64 ГБ в России сейчас можно купить за 69 000 рублей.
Как ранее сообщали инсайдеры, будущее для mini-версии в линейке iPhone пока остается туманным. Источники считают, что в конце 2021 года Apple все-таки рискнет и выпустит обновленный компактный смартфон.