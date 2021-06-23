МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил в среду закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид.

Биржа

Совфед обязал биржи обеспечивать конфиденциальность внебиржевых договоров

Документ разрешает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Для этого Банк России наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.

Наряду с этим, закон предоставляет Центробанку право, выявив соответствующие сайты, обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу — в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт.

Предусматривается, что председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года в случае подписания его президентом.