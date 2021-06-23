МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российские провайдеры увеличат тарифы на проводной интернет, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в российских корпорациях.

По данным издания, интернет подорожает как корпоративных, так и обычных клиентов. Сами операторы связи аргументируют рост цен инфляцией и текущей экономической ситуацией в стране.

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А с 1 июля поднимет тарифы крупнейший провайдер МГТС, который сейчас принадлежит МТС. Рост тарифов составит 2–9%. Пакетные предложения на домашний интернет тоже подорожают.

Еще один провайдер из Санкт-Петербурга поднял цены ещё в мае. PIN увеличил тарифы сразу на 15%.

"Ростелеком» также подтвердил газете, что будет пересматривать тарифы из-за новых регуляторных требований, изменений налоговой нагрузки, а также роста стоимости материалов и услуг контрагентов.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, пересмотр цен вызван не экономической ситуацией, скорее всего, провайдеры просто хотят увеличить выручку.