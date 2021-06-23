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Хакеры-вымогатели, якобы орудующие в России, выдают себя кодом во вредоносном программном обеспечении, где содержится ограничение на заражение компьютеров, на которых русский... ПРАЙМ, 23.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 23 июн — ПРАЙМ. Хакеры-вымогатели, якобы орудующие в России, выдают себя кодом во вредоносном программном обеспечении, где содержится ограничение на заражение компьютеров, на которых русский является языком по умолчанию, сообщила заместитель помощника главы минобороны США по политике в киберсфере Мике Оянг.
"Иногда доказательства в коде вымогателей: банды, орудующие из России, разрабатывают вредоносное ПО, чтобы избежать заражения компьютеров, на которых русский установлен языком по умолчанию", — сказала Оянг на слушаниях в подкомитете сената.
По ее словам, противники США "создают атмосферу для преступников-вымогателей", защищая их от уголовного преследования, пока они избегают атак на правительства стран, из которых орудуют.
Оянг подчеркнула, что ответственные государства не должны вести себя таким образом.