ВАШИНГТОН, 23 июн — ПРАЙМ. Хакеры-вымогатели, якобы орудующие в России, выдают себя кодом во вредоносном программном обеспечении, где содержится ограничение на заражение компьютеров, на которых русский является языком по умолчанию, сообщила заместитель помощника главы минобороны США по политике в киберсфере Мике Оянг. США вернули часть выкупа, заплаченного Colonial Pipeline хакерам

"Иногда доказательства в коде вымогателей: банды, орудующие из России, разрабатывают вредоносное ПО, чтобы избежать заражения компьютеров, на которых русский установлен языком по умолчанию", — сказала Оянг на слушаниях в подкомитете сената.

По ее словам, противники США "создают атмосферу для преступников-вымогателей", защищая их от уголовного преследования, пока они избегают атак на правительства стран, из которых орудуют.

Оянг подчеркнула, что ответственные государства не должны вести себя таким образом.