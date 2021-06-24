МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. МВД начало применять в пяти регионах России cистему распознавания силуэтов людей и автомобилей, рассказал гендиректор компании-разработчика NtechLab Андрей Теленков на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), пишут российские СМИ. Водители жалуются на "слишком частые" штрафы с камер

По словам Теленкова, в существующую и применяемую в регионах алгоритмику, разработчики добавили платформу мультиобъектной видеоаналитики, она в режиме реального времени распознает силуэты прохожих и автомобилей. Он также объяснил, что система позволяет отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам с очень высокой точностью, поскольку может искать и по внешним атрибутам, например, по шляпе или бороде.

Автомобили система распознает по его цвету, марке, индивидуальным особенностям.

Разработчик считает, что придуманная технология будет востребована не только в МВД, но и в бизнес-сферах, в частности, в ретейле, коммерческой недвижимости, торговых центрах.

Ранее СМИ сообщали, что технология NtechLab признана лучшей в США.