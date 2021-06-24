2021-06-24T17:21:33+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210624/834026458.html
В России заявили о трехкратном росте атак на критическую инфраструктуру
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Число кибератак на объекты критической инфраструктуры России в первой половине 2021 года было почти в три раза больше, чем за весь 2019 год, сообщила международная компания... ПРАЙМ, 24.06.2021
кибербезопасность, хакер, хакерская атака, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Число кибератак на объекты критической инфраструктуры России в первой половине 2021 года было почти в три раза больше, чем за весь 2019 год, сообщила международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.
"В первой половине 2021 года в России было зафиксировано почти в 3 раза больше атак, чем за весь 2019 год. За первые 6 месяцев 2021 года 40% атак на объекты КИИ (критической информационной инфораструктуры – ред.) в России были совершены киберкриминалом, 60% — прогосударственными атакующими", — говорится в сообщении.
По данным компании, в среднем восемь из десяти промышленных предприятий России имеют проблемы с обслуживанием ИТ-инфраструктуры. Как отмечает Group-IB, они возникают из-за недостатка ресурсов, устаревшего ПО и часто невыстроенного процесса "закрытия уязвимостей".
Атаками на объекты критической инфраструктуры занимаются, по данным компании, 137 группировок, из которых 122 – киберкриминальные и 15 – прогосударственные. Большую часть из них составляют хакеры, которые хотят получить выкуп за расшифровку данных. Проправительственные хакерские группировки нацелены на шпионаж, саботаж и диверсии.