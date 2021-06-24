МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Число кибератак на объекты критической инфраструктуры России в первой половине 2021 года было почти в три раза больше, чем за весь 2019 год, сообщила международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак. В США рассказали, как вычисляют хакеров из России

"В первой половине 2021 года в России было зафиксировано почти в 3 раза больше атак, чем за весь 2019 год. За первые 6 месяцев 2021 года 40% атак на объекты КИИ (критической информационной инфораструктуры – ред.) в России были совершены киберкриминалом, 60% — прогосударственными атакующими", — говорится в сообщении.

По данным компании, в среднем восемь из десяти промышленных предприятий России имеют проблемы с обслуживанием ИТ-инфраструктуры. Как отмечает Group-IB, они возникают из-за недостатка ресурсов, устаревшего ПО и часто невыстроенного процесса "закрытия уязвимостей".

Атаками на объекты критической инфраструктуры занимаются, по данным компании, 137 группировок, из которых 122 – киберкриминальные и 15 – прогосударственные. Большую часть из них составляют хакеры, которые хотят получить выкуп за расшифровку данных. Проправительственные хакерские группировки нацелены на шпионаж, саботаж и диверсии.