2021-06-24T18:06:49+03:00
2021-06-24T18:06:49+03:00
2021-06-24T18:06:49+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210624/834027074.html
Google откажется от cookie в браузере Chrome до конца 2023 года
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Американская Google планирует отказаться от использования cookie в браузере Chrome до конца 2023 года, говорится в официальном блоге Google (владеет браузером). Компания сообщила,... ПРАЙМ, 24.06.2021
интернет, chrome, google, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Американская Google планирует отказаться от использования cookie в браузере Chrome до конца 2023 года, говорится в официальном блоге Google (владеет браузером).
Компания сообщила, что, несмотря на значительный прогресс в реализации инициативы по отказу от cookie, экосистеме требуется больше времени для ее реализации.
"Chrome может поэтапно отказаться от сторонних файлов cookie в течение трех месяцев, в период с середины 2023 года до конца 2023 года", — говорится в сообщении.
Google отмечает, что перенос реализации инициативы позволит увеличить время на публичное обсуждение решений, на взаимодействие с регуляторами и представителями рекламной индустрии.
"Это важно, чтобы не поставить под угрозу бизнес-модели многих веб-издателей, поддерживающих контент, находящийся в свободном доступе. Предоставляя технологию сохранения конфиденциальности, мы можем помочь гарантировать, что файлы cookie не будут заменены альтернативными формами индивидуального отслеживания", — уточнила Google.