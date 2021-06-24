МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Американская Google планирует отказаться от использования cookie в браузере Chrome до конца 2023 года, говорится в официальном блоге Google (владеет браузером). Google установил на Android-смартфоны неудаляемое приложение для слежки

Компания сообщила, что, несмотря на значительный прогресс в реализации инициативы по отказу от cookie, экосистеме требуется больше времени для ее реализации.

"Chrome может поэтапно отказаться от сторонних файлов cookie в течение трех месяцев, в период с середины 2023 года до конца 2023 года", — говорится в сообщении.

Google отмечает, что перенос реализации инициативы позволит увеличить время на публичное обсуждение решений, на взаимодействие с регуляторами и представителями рекламной индустрии.

"Это важно, чтобы не поставить под угрозу бизнес-модели многих веб-издателей, поддерживающих контент, находящийся в свободном доступе. Предоставляя технологию сохранения конфиденциальности, мы можем помочь гарантировать, что файлы cookie не будут заменены альтернативными формами индивидуального отслеживания", — уточнила Google.